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В центре Киева из-за обрушения бетонной плиты погиб водитель экскаватора

ЧП произошло на территории корпуса завода "Арсенал".

В центре Киева из-за обрушения бетонной плиты погиб водитель экскаватора
Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на стройке на территории завода "Арсенал" произошло обрушение бетонной плиты, в результате чего погиб водитель экскаватора.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московской, 8, завод "Арсенал". Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.

На месте работает Национальная полиция и спасатели ГосЧС.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в марте прошлого года корпус №4 завода "Арсенал" на Московской улице продали под застройку за 563,7 млн гривен. Площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м, площадь земельного участка - 1,3633 га.

Объект находился на рынке с конца 2017 года. Здание и участок, расположены в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки, говорил тогда генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Продавцом здания был Укргазбанк.

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