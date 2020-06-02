"Укрзализныця" в первый день после карантина перевезла 48 тыс. человек электричками и 6 тыс. - поездами

Кроме того, пассажиры купили более 100 тыс. билетов, из них только 1 июня - около 34 тысяч.

"Укрзализныця" в первый день возобновления движения поездов, 1 июня, перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров и 5,8 тыс. - в межгородском.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Отмечается, что на первом этапе к работе приступили 439 пригородных поездов: в филиале "Донецкая железная дорога" начали курсировать 38 поездов; "Львовская железная дорога" - 30 поездов; в филиале "Одесская железная дорога" - 84 поезда; "Южная железная дорога" - 156 поездов; "Приднепровская железная дорога" - 22 поезда; "Юго-Западная железная дорога" - 109 поездов.

Также в первый день возобновления железнодорожных пассажирских перевозок ночными и скоростными поездами перевезли 5,8 тыс. пассажиров.

"Укрзализныця" за 1 июня перевезла почти 6 тыс. пассажиров, а средняя населенность пассажирских поездов в этот день составила 80%. Это хороший новый старт, мы очень рады, что курсирование восстановлено и пассажиры к нам так быстро возвращаются. Кстати, с начала возобновления продаж проездных документов уже приобретено более 100 тыс. билетов, из них только 1 июня - около 34 тысяч", - рассказал врио главы правления "УЗ" Иван Юрик.

Он также напомнил, что с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления.

"Мы взяли хороший темп: уже началась предварительная продажа проездных документов на 90 суток на 28 пар пассажирских поездов", - сказал Юрик.

Напомним, с 1 июня в Украине возобновились межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также - движение поездов дальнего следования.