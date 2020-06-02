Полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро

Мужчина угрожал взрывом "с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни".

Днепровское управление полиции сообщило о подозрении жителю города Вишневое, который 1 июня сделал ложное сообщение о минировании моста Метро в Киеве "с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Оружия или взрывчатки у него не было.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 259 - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва.

Ему собираются избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Дело "минера" рассмотрит Днепровский районный суд Киева.

Напомним, что это уже второй "минер" этого моста за последний год.

18 сентября 2019 года мост Метро на несколько часов перекрывали из-за мужчины, который остановил свой автомобиль на проезжей части и угрожал взорвать его. После длительных переговоров мужчина сдался, у него при себе не было взрывчатки. "Минером" оказался уволенный военнослужащий Алексей Белько, у него были проблемы с психикой.

Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.