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Оккупационные войска обстреляли из противотанковых гранатометов позиции рядом с Майорском

За прошлые сутки они нарушали режим тишины три раза. 

Оккупационные войска обстреляли из противотанковых гранатометов позиции рядом с Майорском
Фото: EPA/UPG

С начала суток 2 июня вооруженные формирования России на Донбассе один раз открывали огонь. Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли опорные пункты неподалеку Майорска, сообщили в пресс-службы Минобороны.

За текущие сутки потерь среди военных Операции Объединенных сил нет. 

В течение 1 июня оккупационные войска три раза открывали огонь, был ранен один украинский военный. Для обстрелов противник использовал гранатометы и беспилотник.

Дважды нарушался режим тишины возле Гнутового. Вначале враг применил гранатометы, а позднее - сбросил выстрелы ВОГ-17 из БПЛА.

Возле Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Наши защитники, удерживая оборону, дали вражеским подразделениями достойный отпор. По данным разведки, за прошлые сутки были ранены два оккупанта", - добавили в Минобороны.

Напомним, что Офис генерального прокурора внес в Единый реестр досудебных расследований данные о привлечении несовершеннолетних к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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