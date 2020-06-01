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В Киеве система автофиксации нарушений ПДД за день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости

"Лидеры гонки" - Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч.

В Киеве система автофиксации нарушений ПДД за день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости
Фото: facebook/Патрульна поліція Рівненської області

В Киеве за первые неполные сутки работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали более 35 тыс. нарушений.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Итог первых 17 часов роботы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано 35 762 события, отработано 5 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex!", - написал министр в твиттере.

Ранее Аваков заявил, что по состоянию на 9:00 система за 8 минут работы зафиксировала 262 случая превышения скорости.

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