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Три области Украины не получили разрешение на восстановление межобластных автоперевозок

Точные даты запуска пока неизвестны. 

Три области Украины не получили разрешение на восстановление межобластных автоперевозок
Фото: EPA/UPG

Черновицкая, Волынская и Ровенская области не получили разрешение на восстановление межобластных автоперевозок. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на представителя Министерства инфраструктуры.

"Сегодня, решением областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, межобластные автомобильные перевозки не были возобновлены в Черновицкой, Волынской и Ровенской областях", - сообщил представитель ведомства. 

Он добавил, что межобластные автомобильные перевозки не возобновились также в двух районах Тернопольской области.

Точной даты запуска межобластного автомобильного сообщения в указанных областях в министерстве не называют.

Представитель Мининфраструктуры отметил, что такое решение будет принято только после того, как областные комиссии подтвердят достижение необходимых эпидпоказателей.

Напомним, что Львовская область отложила смягчение карантина до 5 июня из-за большого количества больных во Львове. 

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