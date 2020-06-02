Три области Украины не получили разрешение на восстановление межобластных автоперевозок

Черновицкая, Волынская и Ровенская области не получили разрешение на восстановление межобластных автоперевозок. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на представителя Министерства инфраструктуры.

"Сегодня, решением областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, межобластные автомобильные перевозки не были возобновлены в Черновицкой, Волынской и Ровенской областях", - сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что межобластные автомобильные перевозки не возобновились также в двух районах Тернопольской области.

Точной даты запуска межобластного автомобильного сообщения в указанных областях в министерстве не называют.

Представитель Мининфраструктуры отметил, что такое решение будет принято только после того, как областные комиссии подтвердят достижение необходимых эпидпоказателей.

Напомним, что Львовская область отложила смягчение карантина до 5 июня из-за большого количества больных во Львове.