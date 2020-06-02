При этом вылечились более 2,6 млн человек.

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,2 млн человек. Общее количество погибших - 375,6 тысяч, а вылечились уже 2,6 млн.

Самое большое число заразившихся по-прежнему в США - 1,8 млн. При этом умерли более 105 000, выздоровели - почти 460 000 пациентов с COVID-19. На втором месте - Бразилия, где заболели свыше 500 000 человек, умерли почти 30 000, выздоровели - более 211 000, говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса.

Россия находится на третьем месте по числу заразившихся COVID-19. Из 414 000 заболевших умерли более 4800, выздоровели - 175,5 тыс.

На четвертом месте - Великобритания с 277 тыс. заболевших. Однако Британия находится на втором месте по смертности (39 127), а выздоровел лишь 1 221 человек.

В Испании заболели более 239 тысяч, умерли - 27 тыс., вылечились - свыше 150 000. В Италии количество заболевших достигло 233 тыс., умерших - 33,4 тыс. Выздоровели почти 159 000.

В Индии заразились почти 200 000 человек, из них скончались 5,6 тысяч, а побороли болезнь более 95 000.

Во Франции заболели уже 189 348 человек, умерли - 28 836, выздоровели - 68 558 пациентов.

В Германии обнаружили более 183 000 заболевших, из них умерли 8,5 тыс. Пр этом побороли заболевание почти 166 000 пациентов.

Замыкает десятку стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом Перу, где подтвердили 170 тыс. случаев заражения, около 4,6 тыс. смертей и более 68 000 выздоровевших.

Напомним, что глава миланской больницы Сан-Рафаэль Альберто Зангрилло заявил, что COVID-19 становится слабее. По его словам, количество вирусных частиц в крови поступающих в больницу пациентов резко уменьшилось.