В Черновцах врач-анастезиолог повторно заразилась коронавирусом

Медик седьмой день болеет пневмонией.

Врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 во второй раз заразилась коронавирусом.

О случившемся Анне Рыбарчук сама написала в "Фейсбуке".

Врач рассказала, что седьмой день болеет пневмонией и получила положительный результат теста на COVID-19, который у нее диагностировали ранее.

"Объяснение у меня одно - без антител в крови, после первого эпизода болезни, «вылетела» снова на работу. Как-то так", - написала Анна Рыбарчук.

Она добавила, что, по ее мнению, людям еще рано пренебрегать средствами безопасности - ходить без масок и респираторов и "тусоваться» компаниями".

25 мая сообщалось, что во Львове от COVID-19 умерла врач-анестезиолог областной больницы Ирина Федоришин.