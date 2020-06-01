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В Черновцах врач-анастезиолог повторно заразилась коронавирусом

Медик седьмой день болеет пневмонией.

В Черновцах врач-анастезиолог повторно заразилась коронавирусом
Фото: facebook.com/anna.rybarchuk

Врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 во второй раз заразилась коронавирусом.

О случившемся Анне Рыбарчук сама написала в "Фейсбуке".

Врач рассказала, что седьмой день болеет пневмонией и получила положительный результат теста на COVID-19, который у нее диагностировали ранее.

"Объяснение у меня одно - без антител в крови, после первого эпизода болезни, «вылетела» снова на работу. Как-то так", - написала Анна Рыбарчук.

Она добавила, что, по ее мнению, людям еще рано пренебрегать средствами безопасности - ходить без масок и респираторов и "тусоваться» компаниями". 

25 мая сообщалось, что во Львове от COVID-19 умерла врач-анестезиолог областной больницы Ирина Федоришин.

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