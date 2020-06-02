В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Метеорологическое лето в Киеве опаздывает на две недели

Среднестатистически оно начинается 14 мая.

Метеорологическое лето в Киеве опаздывает на две недели
Фото: Макс Требухов

В Киеве завершилась календарная весна, но метеорологическое лето еще не наступило.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Метеорологическое лето в Киеве до сих пор не наступило, среднестатистически оно начинается 14 мая, а позже - 7 июня в 1990 и 2001 годах", - отмечается в сообщении.

По данным наблюдений, средне весенняя температура воздуха в столице составила + 9,6ºС, что на 1,4ºС выше климатической нормы. Нынешняя весна была  контрастной: если март был выше климатической нормы на 5,8° С, то май оказался холодным на 2,8° С.

Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы, благодаря очень влажному маю.

Напомним, в прошлом году метеорологическое лето началось 17 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также