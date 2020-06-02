Метеорологическое лето в Киеве опаздывает на две недели

В Киеве завершилась календарная весна, но метеорологическое лето еще не наступило.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Метеорологическое лето в Киеве до сих пор не наступило, среднестатистически оно начинается 14 мая, а позже - 7 июня в 1990 и 2001 годах", - отмечается в сообщении.

По данным наблюдений, средне весенняя температура воздуха в столице составила + 9,6ºС, что на 1,4ºС выше климатической нормы. Нынешняя весна была контрастной: если март был выше климатической нормы на 5,8° С, то май оказался холодным на 2,8° С.

Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы, благодаря очень влажному маю.

Напомним, в прошлом году метеорологическое лето началось 17 мая.