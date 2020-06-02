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Киев закупил 1 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора мусора

Речь идет о комплектах контейнеров-"колокольчиков" для пластиковых бутылок и стекла.

Киев закупил 1 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора мусора
Фото: kyivcity.gov.ua

Коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" закупило 1000 новых контейнеров для раздельного сбора отходов. Речь идет о комплектах контейнеров-"колокольчиков" для отдельного сбора пластиковых бутылок и стекла.

Перечень улиц, на которых они будут установлены, опубликован на сайте КГГА.

"Мы не прекращаем развивать систему раздельного сбора отходов в столице. В этом году предприятие «Киевкоммунсервис» приобрело 1000 новых баков для раздельного сбора, из которых 92 единицы уже размещены на территории Дарницкого района. В ближайшее время планируем установления таких комплектов в Днепровском районе города. Еще в феврале этого года 55 контейнеров появились в центральной части столицы", - рассказал замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что, увеличивая количество контейнеров, город хочет, чтобы сортировка бытовых отходов была территориально доступной для каждого жителя столицы.

Напомним, летом 2019 года в Киеве установили 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Около 500 старых и неработающих контейнеров были заменены на новые.

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