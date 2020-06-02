Полиция отрицает изменение маршрута движения подозреваемых в убийстве Шеремета

"В предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал".

Полиция опровергает распространенную СМИ информацию об изменении маршрута движения подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Недавно некоторые СМИ распространили информацию о якобы изменении маршрута закладывателей взрывчатки под авто, на котором взорвали журналиста Павла Шеремета. Следствие опровергает обнародованные данные", - говорится в сообщении

Сообщатся, что для проведения экспертных исследований следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых Антоненко и Кузьменко, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко по улице Бульварно-Кудрявской.

В материалах уголовного производства подается схема движения подозреваемых от автомобиля до ул. Бульварно-Кудрявской - именно там в последний раз, согласно сообщению полиции, фигурантов зафиксировала камера видеонаблюдения.

В МВД отмечают, что на этой схеме изображено, что после закладки взрывчатки подозреваемые через переулок Чеховский вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Олеся Гончара. Подчеркивается, что в квартале, куда свернули фигуранты, по адресу: улица Олеся Гончара, 28Б, расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Антоненко, и что он подтвердил это во время допроса.

"Следует также заметить, что в предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал - он был добавлен в текст подозрений по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве", - подытожили в полиции.

Ранее "Слідство.Інфо" обвинило полицию в подтасовке данных о передвижении подозреваемых в убийстве Шеремета. Они заявили, что следователи полиции, которые занимаются делом об убийстве Павла Шеремета, сократили маршрут мужчины и женщины, подложивших взрывчатку под авто погибшего. По их мнению, это было сделано, чтобы версия правоохранителей выглядела убедительней.

Накануне МВД подтвердило завершение досудебного расследования относительно подозреваемых в исполнении убийства Шеремета.