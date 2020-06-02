Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
ГлавнаяПолитика

58 депутатов обжаловали в КСУ право президента назначать директора ГБР

"Это создает параллельную исполнительную власть, которая подчиняется президенту".

58 депутатов обжаловали в КСУ право президента назначать директора ГБР
Фото: antikor.com.ua

58 депутатов Верховной Рады 29 мая обжаловали в Конституционном Суде право президента Украины назначать директора Государственного бюро расследований, которое прописано в профильном законе.

Об этом сообщила пресс-служба суда во вторник.

Депутаты заявили, что закон наделяет президента Украины дополнительными полномочиями, не предусмотренными Конституцией, среди которых назначение и увольнение директора ГБР, определение организационной структуры Бюро, назначение членов конкурсной комиссии и утверждение положения о совете общественного контроля.

По мнению авторов представления, благодаря этим полномочиям ГБР опосредованно подчиняется президенту, что создает угрозу независимости правоохранительного органа, приводит к концентрации исполнительной власти у президента Украины и его конкуренции с органами исполнительной власти.

"Фактически это создает параллельную исполнительную власть, которая подчиняется президенту Украины", - говорится в представлении.

Депутаты также решили обжаловать статью 1, где ГБР названо государственным правоохранительным органом, а не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность.

Под представлением подписались в основном представители пророссийской фракции ОПЗЖ, а также члены "Батькивщины" и отдельные внефракционные депутаты.

Напомним, что действующее законодательство предоставляет президенту Украины право назначать на должность, увольнять с должности директора ГБР (а также директора НАБУ), но в статье 106 Конституции Украины полномочий президента назначать на такую должность нет.

Президент Владимир Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционные поправки не были поддержаны Верховной Радой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также