58 депутатов обжаловали в КСУ право президента назначать директора ГБР

"Это создает параллельную исполнительную власть, которая подчиняется президенту".

58 депутатов Верховной Рады 29 мая обжаловали в Конституционном Суде право президента Украины назначать директора Государственного бюро расследований, которое прописано в профильном законе.

Об этом сообщила пресс-служба суда во вторник.

Депутаты заявили, что закон наделяет президента Украины дополнительными полномочиями, не предусмотренными Конституцией, среди которых назначение и увольнение директора ГБР, определение организационной структуры Бюро, назначение членов конкурсной комиссии и утверждение положения о совете общественного контроля.

По мнению авторов представления, благодаря этим полномочиям ГБР опосредованно подчиняется президенту, что создает угрозу независимости правоохранительного органа, приводит к концентрации исполнительной власти у президента Украины и его конкуренции с органами исполнительной власти.

"Фактически это создает параллельную исполнительную власть, которая подчиняется президенту Украины", - говорится в представлении.

Депутаты также решили обжаловать статью 1, где ГБР названо государственным правоохранительным органом, а не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность.

Под представлением подписались в основном представители пророссийской фракции ОПЗЖ, а также члены "Батькивщины" и отдельные внефракционные депутаты.

Напомним, что действующее законодательство предоставляет президенту Украины право назначать на должность, увольнять с должности директора ГБР (а также директора НАБУ), но в статье 106 Конституции Украины полномочий президента назначать на такую должность нет.

Президент Владимир Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционные поправки не были поддержаны Верховной Радой.