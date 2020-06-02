​Военный, пропавший на Чонгаре, задержан ФСБ

Его обвинили в незаконном пересечении границы.

Федеральная служба безопасности России во вторник официально подтвердила задержание военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского, который пропал 30 мая с поста в районе полуострова Чонгар.

На сайте ФСБ говорится, что он "незаконно пересек границу" без документов и в состоянии алкогольного опьянения. На него завели дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России.

"Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В., 1992 года рождения. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу", - заявили в ФСБ.

Напомним, что Добринский находился на одном из военных объектов примерно в тысяче метров от оккупированного Россией полуострова Крым.

Оружие и аммуниация военнослужащего осталась на месте, а сам он исчез.