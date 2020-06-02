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ВАКС продлил срок отстранения подозреваемого в коррупции главы Черновицкого облсовета

Мунтяна вменяют получение крупной взятки.

ВАКС продлил срок отстранения подозреваемого в коррупции главы Черновицкого облсовета
Фото: molbuk.ua

Высший антикоррупционный суд продлил еще на два месяца срок отстранения подозреваемого в коррупции главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна. Об этом сообщила во вторник пресс-служба антикоррупционной прокуратуры.

Срок отстранения - до 1 августа.

Также продлены процессуальные обязанности: являться по каждому требованию к детективу, прокурору или в суд; не уезжать из Черновцов и области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со вторым подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в загранпаспорт и носить электронный браслет слежения.

Мунтяну вменяют получение взятки за помощь в передаче оздоровительного комплекса "Брусница" в аренду.

В начале февраля ему сообщили о подозрении в получении $180 тыс. (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса).

Иван Мунтян возглавляет Черновицкий областной совет с 2015 года.

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