В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Сбор инициировала фракция "Голос".

За отставку Авакова на данный момент собрали всего 47 подписей. Об этом LB.ua сообщили во фракции "Голос".

Подписи в полном составе поставила фракция "Голос". Также подписи поставили депутаты "Слуга народа": Егор Чернев, Игорь Васылив, Елизавета Богуцкая, Евгений Шевченко, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Евгений Брагар, Алексей Жмеренецкий.

Фото: Ярема Дух, пресс-секретарь фракции «Голос»

Инициирование отставки связано с событиями в Кагарлыке, где два полицейских подозреваются в пытках и изнасиловании женщины, которая проходила как свидетель в деле о краже. Кагарлыцкое отделение полиции было расформировано.

Кроме этого, задержанные полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. По версии следствия, угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате потерпевший получил переломы ребер и носа.

Напомним, что Голосеевский райсуд Киева арестовал обоих полицейских, Сергея Сулиму и Николая Кузива, без права на залог.

Ранее в МВД сообщали, что не видят оснований для отставки министра Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке.