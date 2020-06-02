В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Сбор инициировала фракция "Голос".
За отставку Авакова на данный момент собрали всего 47 подписей. Об этом LB.ua сообщили во фракции "Голос".
Подписи в полном составе поставила фракция "Голос". Также подписи поставили депутаты "Слуга народа": Егор Чернев, Игорь Васылив, Елизавета Богуцкая, Евгений Шевченко, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Евгений Брагар, Алексей Жмеренецкий.
Кроме этого, задержанные полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. По версии следствия, угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате потерпевший получил переломы ребер и носа.
Напомним, что Голосеевский райсуд Киева арестовал обоих полицейских, Сергея Сулиму и Николая Кузива, без права на залог.
Ранее в МВД сообщали, что не видят оснований для отставки министра Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке.