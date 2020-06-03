​Степанов обвинил нардепа Стефанишину в срыве собеседования с кандидатами на главу НСЗУ

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не смог провести собеседования со всеми участники конкурса на должность главы Национальной службы здоровья "из-за желания депутата, которая представляет определенную политическую силу, сорвать собеседования".

Об этом он заявил на брифинге.

"Вчера в рамках конкурса на должность главы НСЗУ я проводил собеседования со всеми допущенными кандидатами... Конечно же это происходило в рамках закона, максимально прозрачно. Все без исключения собеседования записывались на видео, чтбы все могли посмотреть, как именно происходил (отбор, - ред.) и почему именно тот или иной кандидат победил и с ним будет подписан контракт", - рассказал Степанов.

Он также отметил, что глава НСЗУ в рамках данного оотбора будет назначен на время действия карантина. Затем в течение двух месяцев нужно будет провести конкурс в рамках законодательства и назначить руководителя.

"Но произошла неожиданность - одна из народных депутатов, которая представляет определенную политическую силу, выявила желание, как я понимаю, просто сорвать эти собеседования. Такое алогичное и непонятное для меня поведение на все мои просьбы успокоиться и снимать (на видео, - ред.) все что вы хотите... Но ей очень хотелось шоу... Это происходило по одной причине - я для них очень неудобный министр, который не будет покрывать их за все, что они тут натворили...", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, собеседования были сорваны.

"Я их сегодня-завтра закончу, и будет внесена соответствующая кандидатура на заседание правительства, где она будет назначена", - заверил он.

Как сообщалось, собеседования проводились 2 июня. В них было заявлено участие девятерых кандидатов. По состоянию на вечер вторника прошли собеседования с шестерыми из них. Степанов проводил собеседования в Минздраве посредством платформы ZOOM. Во время собеседования депутат Ольга Стефанишина ("Голос") попыталась пройти в здание и провести трансляцию собеседований. Прямой трансляции собеседований не было.

Напомним, в январе 2020 года был проведен конкурс на должность главы НСЗУ, финалистами которого стали врио. НСЗУ Оксана Мовчан, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, глава одного из департаментов НСЗУ Андрей Виленский. После собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы они должны были пройти собеседование с министром здравоохранения. 20 мая Степанов заявил, что отклонил все кандидатуры.

22 мая Кабмин объявил новый конкурс, срок подачи документов продолжался до 27 мая. 2 июня Степанов заявил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.