Трое кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья отказались от собеседования со Степановым

Подтвердили участие в интервью девять человек.

Трое из 17 кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья отказались от собеседования с главой Минздрава Максимом Степановым.

Собеседование в режиме видеоконференции запланировано на 2 июня, сообщил Степанов на брифинге.

"Интервью было предложено всем 17 кандидатам, которых отобрала кадровая служба. Отбор проходил на основе документов - те, кто не подал достаточное количество документов, не был допущен к собеседованию. Из 17 участников по состоянию на утро подтвердили участие девять человек, отказались три, попросили изменить время собеседования четыре человека, не предоставил никакого ответа один человек", - пояснил глава Минздрава.

Максим Степанов добавил, что видео собеседований будут сохраняться, их обнародуют после завершения.

Напомним, что 19 мая министр здравоохранения Максим Степанов провел собеседования с тремя победителями конкурса на главу НСЗУ.

Приглашение пришло на следующий день после того, как в интервью LB.ua Оксана Мовчан рассказала, что министр не выполнил обещание и не провел собеседования на прошлой неделе.

20 мая Максим Степанов отклонил все кандидатуры на главу Национальной службы здоровья Украины, которые участвовали в конкурсе.

Наибольшее количество баллов на конкурсе в январе набрала и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, на втором месте - замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, на третьем - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко уволился в конце 2019 года, с тех пор службой руководит его заместительница Оксана Мовчан.

22 мая на портале вакансий государственной службы появилось объявление о поиске кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Подать документы можно до понедельника, 25 мая. Таким образом подать документы можно всего два дня - либо в пятницу, либо в понедельник.

Бывший глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко заявил, что подал документы на должность главы НСЗУ.

Команда Национальной службы здоровья Украины призывает президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова способствовать проведению открытого конкурса на должность главы НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения главы Службы.

Документы для участия в отборе на должность главы Национальной службы здоровья Украины подали 28 кандидатов. 11 из них не отвечают требованиям.

Главным претендентом на пост главы Национальной службы здоровья является экс-нардеп Константин Яринич.