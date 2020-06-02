В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом

За все время выздоровели более 10 000 пациентов.

В Украине за 1 июня лабораторно подтвердили еще 328 случаев заболевания коронавирусом. Умерли девять человек, а выздоровели - 388, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших - 24 340, умерли 727 человек, побороли заболевание - 10 078.

Самый большой суточный прирост наблюдается в Ровенской области (53), Львовской (34), Черновицкой (33) и Киеве (28).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1029

Волынская область - 942

Днепропетровская область - 943

Донецкая область - 164

Житомирская область - 776

Закарпатская область - 1216

Запорожская область - 450

Ивано-Франковская область - 1442

Кировоградская область - 516

Киев - 3071

Киевская область - 1623

Львовская область - 1734

Луганская область - 47

Николаевская область - 294

Одесская область - 896

Полтавская область - 271

Ровенская область - 1823

Сумская область - 173

Тернопольская область - 1180

Харьковская область - 1105

Херсонская область - 178

Хмельницкая область - 458

Черновицкая область - 3410

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,2 млн человек. Общее количество погибших - 375,6 тысяч, а вылечились уже 2,6 млн.