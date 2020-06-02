В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине за 1 июня лабораторно подтвердили еще 328 случаев заболевания коронавирусом. Умерли девять человек, а выздоровели - 388, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины.
Общее количество заболевших - 24 340, умерли 727 человек, побороли заболевание - 10 078.
Самый большой суточный прирост наблюдается в Ровенской области (53), Львовской (34), Черновицкой (33) и Киеве (28).
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 1029
- Волынская область - 942
- Днепропетровская область - 943
- Донецкая область - 164
- Житомирская область - 776
- Закарпатская область - 1216
- Запорожская область - 450
- Ивано-Франковская область - 1442
- Кировоградская область - 516
- Киев - 3071
- Киевская область - 1623
- Львовская область - 1734
- Луганская область - 47
- Николаевская область - 294
- Одесская область - 896
- Полтавская область - 271
- Ровенская область - 1823
- Сумская область - 173
- Тернопольская область - 1180
- Харьковская область - 1105
- Херсонская область - 178
- Хмельницкая область - 458
- Черновицкая область - 3410
Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,2 млн человек. Общее количество погибших - 375,6 тысяч, а вылечились уже 2,6 млн.