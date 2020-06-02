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В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом

За все время выздоровели более 10 000 пациентов. 

В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Украине за 1 июня лабораторно подтвердили еще 328 случаев заболевания коронавирусом. Умерли девять человек, а выздоровели - 388, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших - 24 340, умерли 727 человек, побороли заболевание - 10 078. 

Самый большой суточный прирост наблюдается в Ровенской области (53), Львовской (34), Черновицкой (33) и Киеве (28).

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 1029
  • Волынская область - 942
  • Днепропетровская область - 943
  • Донецкая область - 164
  • Житомирская область - 776
  • Закарпатская область - 1216
  • Запорожская область - 450
  • Ивано-Франковская область - 1442
  • Кировоградская область - 516
  • Киев - 3071
  • Киевская область - 1623
  • Львовская область - 1734
  • Луганская область - 47
  • Николаевская область - 294
  • Одесская область - 896
  • Полтавская область - 271
  • Ровенская область - 1823
  • Сумская область - 173
  • Тернопольская область - 1180
  • Харьковская область - 1105
  • Херсонская область - 178
  • Хмельницкая область - 458
  • Черновицкая область - 3410

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,2 млн человек. Общее количество погибших - 375,6 тысяч, а вылечились уже 2,6 млн. 

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