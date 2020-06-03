Рада приняла в первом чтении законопроект, разрешающий менять отчество

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект №2450, разрешающий менять отчество.

За него проголосовали 254 народных депутата.

"Физическое лицо, которое достигло 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество. Физическое лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей", - сказано в законопроекте.

В пояснительной записке к нему говорится, что нынешнее законодательство позволяет свободно менять имя и фамилию, но не предусматривает права на смену отчества по своему усмотрению. Отчество можно изменить, только если отец изменил имя. Это, по мнению инициаторов документа, нарушает стати 21 и 22 Конституции Украины.

Кроме этого, Европейский суд по правам человека в деле "Гарнага против Украины" в 2013 году постановил, что эта брешь в законодательстве нарушает 8 Конвенцию про защиту прав человека и основоположных свобод из-за того, что положения законодательства Украины, регулирующие вопросы смены отчества, сформулированы нечетко.

"С целью выполнения указанного решения Европейского суда по правам человека и недопущения аналогичного нарушения в будущем есть необходимость внести изменения в законодательство Украины, а именно в статью 295 Гражданского кодекса и ст. 149 Семейного кодекса", - говорится в записке.

Напомним, что в 2016 году Рада уже принимала за основу похожий законопроект, но до второго чтения дело тогда не дошло.