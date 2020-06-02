Со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна

На складах Госрезерва в Тернопольской области в ходе проверки обнаружили недостачу зерна на сумму более 800 млн гривен.

Для данного количества зерна понадобились бы почти 2700 вагонов, информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

Во время аудиторской проверки на предприятиях не нашли 150 тонн зерна. При этом по документам некоторый товар якобы находится на складах, но аудиторы его не обнаружили.

"На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом - почти 20 тысяч тонн, на третьем - 112 тысяч тонн", - рассказали в МВД.

По факту хищения имущества полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Виновникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.