Как обезопасить себя в сети с помощью VPN

Три месяца карантина, социального дистанциирования и работы из дому еще больше интегрировали нашу жизнь в онлайн. Мы все чаще подписываемся на стриминговые ресурсы, совершаем покупки в интернете, проводим операции в онлайн-банкинге. Но в виртуальном мире, как и в физическом, существуют базовые правила безопасности. Один из самых доступных инструментов, который поможет их соблюдать, это VPN.

Изначально VPN-технологии были придуманы для того, чтобы сотрудники корпораций могли безопасно подключаться к внутренним сетям компаний, находясь у себя дома. Сейчас VPN выполняет намного больше функций и дает пользователю ряд неочевидных преимуществ, вроде большей библиотеки контента на Netflix или более выгодных цен на авиабилеты, аренду жилья и автомобилей.

Что такое VPN

VPN - это защищенный канал, через который вы подключаетесь к интернету. Ваш реальный IP-адрес при этом будет скрыт от сайтов, которые вы посещаете. А данные, которые вы скачиваете, отправляете и получаете, шифруются и не могут быть отслежены злоумышленниками.

Зачем нужен VPN

VPN обязательно нужно использовать, если вы подключаетесь к публичному Wi-Fi и при этом отправляете конфиденциальные сообщения, совершаете банковские операции или оплачиваете покупки. То есть, если вы выходите в интернет в ресторанах и кафе, аэропортах, отелях, где сети не имеют защиты и ваши данные могут быть похищены.

Как еще можно использовать VPN

С помощью Surfshark можно обойти региональную блокировку сайтов и соцсетей или получить доступ к большему количеству контента стриминговых сервисов. Например, для украинских пользователей Netflix доступно намного меньше фильмов и сериалов из-за ограничений по авторским правам. Поменяв свой IP-адрес с помощью VPN и став виртуальным резидентом любой страны на ваш выбор, можно обойти эти ограничения, а также получить доступ к определенному контенту раньше, чем он официально выйдет в вашей стране.

Кроме того, вы можете экономить, совершая онлайн-покупки. VPN нейтрализует действие программ, определяющих ваш потребительский портрет. Некоторые компании собирают ваши данные не только, чтобы показывать наиболее релевантную вам рекламу, но и устанавливать гибкие цены, исходя из вашей покупательной способности и заинтересованности в том или ином продукте. Например, подобную ценовую политику часто используют авиакомпании или сайты аренды недвижимости и авто. Почти все - от страны, из которой вы получаете доступ к интернету до устройства, которое вы используете, - может привести к тому, что сайт автоматически повысит цены.

Какой VPN-сервис выбрать

Выбирая VPN-сервис, стоит отказаться от бесплатных услуг. Безопасность в таком случае будет под вопросом, поскольку бесплатные сервисы часто собирают информацию своих клиентов и продают третьим компаниям. Еще один недостаток таких VPN - низкая скорость соединения. Поэтому не пытайтесь обмануть судьбу, такой VPN создаст лишь иллюзию вашей безопасности.

Есть множество платных сервисов, которые за невысокую цену предоставят вам качественные услуги. Например, у Surfshark подписка на год стоит $72, на два года - $48, месячная - $2. Также у всех VPN-сервисов есть бесплатная демо-версия для ознакомления.