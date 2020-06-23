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SpaceX перенесла запуск на орбиту новой партии спутников Starlink

Ракета Falcon 9 доставит 60 новых спутников на орбиту 25 июня. 

SpaceX перенесла запуск на орбиту новой партии спутников Starlink
Starlink
Фото: Somag News

Американская компания SpaceX перенесла с 23 на 25 июня запуск очередной партии из 60 микроспутников Starlink. Такое решение обусловлено непогодой в районе космодрома на мысе Канаверал, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на NASASpaceflight.

Кроме спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5, созданных для мультиспектральной съемки планеты.

По последним данным, запуск микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink произойдет 25 июня в 16:39 (23:39 по киевскому времени).

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня, в целом на орбите их 538. Впервые запуск таких спутников состоялся в мае 2019 года.

Планируется, что 12 000 спутников Starlink создадут полномасштабную сеть, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие. Основатель SpaceX Илон Маск планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.

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