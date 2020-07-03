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В Киеве на девяти станциях метро стала доступной 4G связь

Ранее к ней была подключена только одна - "Академгородок". 

В Киеве на девяти станциях метро стала доступной 4G связь
Фото: facebook.com/kyivmetro

На девяти станциях Киевского метрополитена с 3 июля доступна мобильная связь 4G. С сегодняшнего дня к ней подключены восемь станций, передает слова мэра Киева Виталия Кличко пресс-служба метро.

"Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка презентуем запуск 4G связи на восьми станциях киевского метрополитена. Как вы знаете, на станции "Академгородок" система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала", - отметил Кличко. 

Теперь скоростное покрытие доступно на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минской", "Оболони", "Сырце", "Дорогожичах" и "Лукьяновке", а также в тоннелях рядом с ними. 

Мэр добавил, что ранее для развития инфраструктуры внутри "подземки" между операторами и метрополитеном был заключен договор, предусматривающий установку соответствующего оборудования. 

"Я благодарю всех причастных к этому важному делу. А киевлян хочу поздравить с тем, что наш город стал еще более технологичным и удобным для нужд жителей", - добавил мэр Киева. 

Напомним, что в июне мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали рефарминг радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, который позволит увеличить покрытие 4G.

В 2019 году президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету в малых населенных пунктах. После этого мобильные операторы договорили перераспределить радиочастоты в этом диапазоне, а в октябре они подписали соответствующий меморандум с Кабинетом министров. Согласно утвержденному плану мероприятий, от доли диапазона должен был отказаться "Киевстар", которому согласно лицензии, были отданы около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также свои частотами в этом диапазоне уступил оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

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