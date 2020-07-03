Кличко призвал правоохранителей "разобраться" с незаконными застройками

Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей правоохранительных органов приобщиться к работе с активистами и городскими властями для оперативного реагирования на обращения киевлян относительно возможных незаконных строек в столице.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"На днях в мэрии состоялось заседание комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс. В нем приняли участие представители КГГА, активисты, а также - представители прокуратуры и полиции города Киева. И убежден, нам нужно активизировать работу комиссии по проблем незаконных застроек. Я на этой неделе вместе с полицией, был на одном из таких объектов - Ярославов Вал, исторический центр города. Застройщик там совсем потерял рассудок. И там, где по документам, должно быть аварийное укрепление дома, построил новое здание - пять этажей под землю", - сказал Кличко.

Он призвал представителей правоохранительных органов на постоянной основе присоединиться к работе с активистами, чтобы вместе оперативно реагировать на обращения киевлян относительно возможных незаконных застроек в столице.

Вместе с тем, Кличко отметил, что еще один застройщик - "Аркада" - продолжает игнорировать интересы инвесторов, вложивших средства в строительство жилья. Так, застройщик до сих пор не подал на рассмотрение градостроительного совета скорректированный проект жилого массива "Патриотика на Озерах", где будет предусмотрено строительство социальной инфраструктуры - школ, садиков, больницы.

"А на других комплексах, где ничего не мешает закончить строительство, прекратил работы. И продолжает подстрекать людей, шантажируя власть. Это недопустимо! Застройщик собрал с инвесторов всего более 13 млрд грн! И, я считаю, правоохранительные органы должны с этим разобраться как можно быстрее!" - добавил мэр.

Напомним, ранее в Киеве отменили право на начало строительных работ на земельном участке, который в 2004 году был выделен певице, экс-нардепу Оксане Билозир.

В феврале Апелляционный суд отменил решение о сносе верхних этажей "дома-монстра" на Подоле.