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В Харькове во время ликвидации аварии погиб сотрудник теплосетей

Погибший - 70-летний сотрудник "ХТС", который дежурил на станции.

В Харькове во время ликвидации аварии погиб сотрудник теплосетей
Архивное фото
Фото: e-crimea.info

В Харькове в ночь на четверг произошел прорыв на насосной станции "Харьковских теплосетей", во время ликвидации его последствий погиб сотрудник коммунального предприятия.

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

"Сообщение о том, что на одной из насосных станций города погиб 70-летний мужчина поступило в Шевченковский отдел полиции 2 июля в 6:19. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, погибший - сотрудник "ХТС", который дежурил на станции и именно он сообщил об аварии руководству. Это произошло около 4:30. После этого мужчина на связь не выходил.

"На данный момент вода уже выкачана из насосной станции и тело мужчины направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти", - рассказал Чубенко.

Напомним, в марте в Киеве на Подоле из-за прорыва теплотрассы провалилась часть тротуара и дороги.

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