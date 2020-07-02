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ГБР подрывает систему ПВО Украины, - Командование Воздушных сил ВСУ

Следователи изъяли приборы для наведения ЗРК на цель.

ГБР подрывает систему ПВО Украины, - Командование Воздушных сил ВСУ
Фото: facebook.com/kpszsu

Следователи Государственного бюро расследований в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВСУ, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), которые являюются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Об этом заявили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Так, 1 июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВС Украины (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного суда С. Баева, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъято четыре СВЧ прибора (клистрона) и соответствующую сопровождающую документацию", - говорится в заявлении.

Отмечается, что следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Вместе с тем, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов".

"Такие же зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836). Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи", - подчеркнули в Командовании.

В Воздушных силах поясняют, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, а созданный запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.

"Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны. Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела. Одновременно призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров уточнил порядок применения средств противовоздушной обороны Украины в мирное время.

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