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Полиция усилила охрану в центре Киева в связи с массовыми акциями "Нацкорпуса" (обновлено)

Митинги запланированы под СБУ и Минюстом. 

Фото: Макс Требухов

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в связи с акциями "Национального корпуса" и других организаций.

Митинги были анонсированы возле нескольких зданий органов государственной власти. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступила на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Полиция призвала организаторов и участников мероприятий действовать в правовом поле.

На сайте "Накорпуса" сообщалось об акции "Требование нации - запрет пророссийских организаций" и шествии "Национального корпуса" и других организаций против пророссийских сил в украинской политике. 

Акция проводится под зданием СБУ и под Министерством юстиции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что в мае "Нацкорпус" устроил пикет с петардами и файерами под офисом Медведчука в Киеве. Участники акции жгли фаеры и требовали от СБУ начать производство против руководителей ОПЗЖ. Также они обратились в Минюст с требованием подать иск в суд по факту совершения партией государственной измены.

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