В Киеве ночью 2 июля задержали 40-летнего жителя пгт Иршанск, который в ходе уличного конфликта убил одного человека и ранил ещё восьмерых.

Об этом сообщается на сайте полиции Житомирской области.

Отмечается, что 21 июня в Иршанске произошел конфликт между посетителями кафе, который перерос в драку и в ходе которого девять человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших, 28-летний местный житель, скончался.

Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские нашли автомобиль мужчины и провели ряд обысков. К поиску подозреваемого привлекли дополнительные силы и средства полиции. Его задержали в Киеве, в одном из спальных микрорайонов. Мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.

Фото: npu.gov.ua

"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - рассказал начальник полиции области Юрий Олейник.

Фото: npu.gov.ua

Задержанному объявили о подозрении по ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство). без права внесения залога. Он арестован на 60 суток без права залога.

Напомним, в конце мая в Житомирской области арендатор озера застрелил семерых человек из ружья. Подозреваемого Анатолия Захаренко суд арестовал.