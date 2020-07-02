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Военные на Донбассе получат противотанковые комплексы Javelin, - Хомчак

ПТРК передадут бригадам ВСУ при заходе в зону боевых действий.

Военные на Донбассе получат противотанковые комплексы Javelin, - Хомчак
Архивное фото
Фото: army.mil

Военнослужащие при ротации в зону боевых действий на Донбассе получат американские противотанковые комплексы Javelin.

Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Javelin получат бригады ВСУ при заходе по ротации в район боевых действий. Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне перед заходом на Донбасс, активно отрабатывается тактика их применения... Лично хочу убедиться, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК", - сказал он.

"Кроме того, при подготовке этой бригады к ротации отработаем и применение беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели", - добавил Хомчак.

Он также отметил, что в ВСУ уже есть "немало подготовленных расчетов для работы с Javelin", но не уточнил их конкретное количество.

"Сколько их? Тайна", - сказал начальник Генштаба.

Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с США на поставку ПТРК Javelin. До этого, в октябре, Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на $39 млн.

Первая партия "джавелинов" на $47 млн поступила в Украину весной 2018 года. Тогдашний посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что президент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу. Летом 2019 года посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение.

17 июня 2020 года в Украину прибыла партия американских ракет Javelin по контракту.

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