Оккупанты устроили четыре обстрела в зоне ООС, пострадал один украинский военный

С начала 1 июля вооруженные формирования России на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм и 120 мм, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Неподалеку Орехового и Травневого украинских защитников обстреливали из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Песками враг применял 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Поблизости Авдеевки противник использовал минометы калибра 82-мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование", - добавили в Минобороны

Воина эвакуировали и доставили в медучреждение, где предоставили необходимую помощь.

Напомним, что за прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Были ранены двое украинских военнослужащих.