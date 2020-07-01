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Оккупанты устроили четыре обстрела в зоне ООС, пострадал один украинский военный

Противник вновь использовал запрещенные минометы. 

Оккупанты устроили четыре обстрела в зоне ООС, пострадал один украинский военный
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса
Фото: EPA/UPG

С начала 1 июля вооруженные формирования России на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм и 120 мм, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Неподалеку Орехового и Травневого украинских защитников обстреливали из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Песками враг применял 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Поблизости Авдеевки противник использовал минометы калибра 82-мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование", - добавили в Минобороны

Воина эвакуировали и доставили в медучреждение, где предоставили необходимую помощь. 

Напомним, что за прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Были ранены двое украинских военнослужащих. 

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