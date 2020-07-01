СБУ разоблачила блогера-сепаратиста в Киеве

Он подстрекал граждан к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя.

В Киеве сотрудники Службы безопасности разоблачили пророссийского блогера, который подстрекал граждан к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя в стране.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, пропагандист систематически распространял в интернете деструктивные материалы. На своих страницах в соцсетях он провоцировал разжигание межнациональной розни, призвал к нарушению общественного порядка и массовым беспорядкам. Часть из этих статей он получал из российских пропагандистских ресурсов.

"Экспертиза показала, что распространенные блогером публикации содержат публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины, а также разжигание национальной ненависти и вражды", - отмечается в сообщении.

Фото: СБУ

Правоохранители провели три обыска по месту жительства блогера и его родственников. Были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты "Яндекс-деньги" и накопители информации с антиукраинскими материалами.

Следователи объявили провокатору о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса. Материалы уголовного производства уже направлены в суд.

Напомним, ранее СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине.