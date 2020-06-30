Правоохранители нанесли на улицы Киева дорожную разметку яркого оранжевого цвета с надписью "Места для любителей штрафов".

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Оранжевую разметку нанесли в тех местах, где чаще всего паркуются неправильно, и в тех, где парковка или стоянка запрещены.

Таким образом патрульные решили обратить внимание водителей на проблему неправильно припаркованных автомобилей.

Пока таких "мест для любителей штрафов" в столице 65, планируется, что в скором времени их будет более 100.

Фото: Патрульная полиция

"Неправильно припаркованные авто не только создают заторы и усложняют движение для других водителей и пешеходов, но и становятся причиной аварийных ситуаций. Мы сделали эти неправильные парковки, чтобы еще раз, теперь иронично, напомнить водителям о том, что тротуары, газоны и пешеходные переходы - не место для стоянки", - подчеркнул первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Полицейские отмечают, что только за пять месяцев этого года было вынесено 40 тысяч постановлений за нарушения правил парковки.

Фото: Патрульная полиция

Фото: Патрульная полиция

Также водителям напомнили, что для того, чтобы избежать штрафов, нужно соблюдать ПДД и оставлять автомобиль на специальных парковках или в тех местах, где остановка и стоянка разрешены. За неправильную парковку водителей наказывают штрафом в размере 255 грн. Если нарушение правил остановки или стоянки мешает дорожному движению или создает угрозу его безопасности, штрафуют на 510 грн.

"Также транспортное средство может быть временно задержано путем доставки для хранения на специальную площадку или стоянку", - отметили в полиции.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла закон о парковке, разрешающий эвакуировать автомобили. Подробнее о нем читайте в материале LB.ua "Парковочный законопроект: авто злостных нарушителей будут эвакуировать".