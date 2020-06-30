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В Кривом Роге депутат горсовета умер во время заседания

У него остановилось сердце.

В Кривом Роге депутат горсовета умер во время заседания
Александр Бризецкий
Фото: facebook.com/upivp.kr

В Кривом Роге умер глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета Александр Бризецкий.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что у депутата остановилось сердце.

"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", - говорится в сообщении.

Александр Бризецький родился 25 марта 1956 в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт. С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов (сейчас - департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений) исполкома Криворожского городского совета. Бризецкий -  кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета - нагрудного знака "За заслуги перед городом". Ему было 64 года, половину из них он отдал работе в органах местного самоуправления.

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