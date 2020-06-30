Участники настаивают, что главой министерства не может быть уличенный в плагиате человек.

Фото: Макс Требухов

Под Кабинетом министров в понедельник, 30 июня, собрался массовый протест из-за назначения ректора Черкасского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Участники митинга пришли в масках с лицом Шкарлета и экс-министра образования времен Виктора Януковича - Дмитрия Табачника, передает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В акция "СтопШкарлет" приняли участие несколько сотен человек, в том числе студенты и деятели науки.

Представительница антиплагиатной инициативы “Дисергейт” Светлана Вовк отметила на акции, что факт академического плагиата в диссертационной работе Шкарлета доказан, передает "Укринформ".

"Именно наш разоблачитель разоблачил факт академического плагиата в работе и.о. министра образования ... Академический плагиат неприемлем, это признак паразитизма, вторичности. ...Мы против академического плагиата как проявления деградации высшего образования и науки Украины. Поэтому не место человеку, которого разоблачили на академическом плагиате, в высоких кабинетах. Мы против негативного отбора кадров, который мы видим на этом примере”, - заявила Вовк.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что 2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить экс-регионала, ректора черкасского вуза Шкарлета министром.

Спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Бывшая министр образования Новосад заявила, что Шкарлет купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.

Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Под Минобразования прошли несколько митингов тех, кто выступает против назначения Шкарлета и.о. К сотруднику Института физика НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ. Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Он добавил, что Шкарлет будет уволен, если не проявит себя на должности.