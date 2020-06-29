На шахте в Луганской области произошел обвал, погиб горняк

Еще один человек госпитализирован с переломами.

В Луганской области из-за обвала погиб шахтер, еще один получил травмы.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец в фейсбуке.

"В 23:30 [воскресенья] из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска", - написал он.

"Привольнянская" - одна из пяти шахт "Лисичанскугля", которые расположены в Лисичанске, Новодружеске и Приволье. В 2016 году на ней произошел сильный пожар, после которого там почти год не добывали уголь.

Проектная мощность шахты - 620 тыс. тонн угля в год. Производственная мощность - 100 тыс. тонн в год. Промышленные запасы – 42,6 млн тонн. На балансе находится 15 угольных пластов. Шахта вскрыта 4 вертикальными стволами и 1 наклонным стволом