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Украинское издательство выпустило Конституцию для детей

Год назад идею книги подал президент. 

Украинское издательство выпустило Конституцию для детей
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Украинское издательство Osnovy Publishing ко Дню Конституции издало книгу об Основном законе для детей.

"Год назад президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею - создать Конституцию Украины для самых младших. И вот результат - "Простая Конституция". Очень важно, чтобы украинцы с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - говорится в сообщении на странице Офиса президента в facebook.

В издательстве отметили, что над созданием книги работали юрист и психолог.

В ОП пообещали распространить "Простую Конституцию" в школах и библиотеках.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал "уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти".

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