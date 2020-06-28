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В Харькове катившийся автомобиль наехал на коляску с младенцем

Девочка 2020 года рождения скончалась от полученных травм.

В Харькове катившийся автомобиль наехал на коляску с младенцем
Фото: Нацполиция

В Харькове автомобиль ВАЗ наехал на коляску с младенцем, погибла девочка 2020 года рождения. Об этом сообщили в областной полиции в субботу, 27 июня.

Инцидент произошел в переулке Аверина.

"Мужчина толкал задним ходом автомобиль «ВАЗ 21013» в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы. Один из мальчиков попал в травматическую кому.

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