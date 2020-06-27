На киевском вокзале мужчина залез на крышу поезда и загорелся

На Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина залез на крышу поезда и загорелся после того, как его ударило током. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 22:00 в пятницу, 26 июня.

Прохожие и работники полиции, которые несли службу на железнодорожном вокзале, быстро отреагировали и потушили пламя на мужчине.

Он является уроженцем Черновицкой области 1994 года рождения.

Пострадавшего с ожогами тела госпитализировали в больницу, он находится в стационаре.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Событие пока не квалифицировали.

Напомним, в феврале на пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог.