На киевском вокзале мужчина залез на крышу поезда и загорелся

На Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина залез на крышу поезда и загорелся после того, как его ударило током. Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел около 22:00 в пятницу, 26 июня.
Прохожие и работники полиции, которые несли службу на железнодорожном вокзале, быстро отреагировали и потушили пламя на мужчине.
Он является уроженцем Черновицкой области 1994 года рождения.
Пострадавшего с ожогами тела госпитализировали в больницу, он находится в стационаре.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Событие пока не квалифицировали.
Напомним, в феврале на пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог.