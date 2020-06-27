Местное СМИ сообщает, что заболели почти все сотрудники.

От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра Галина Михальчук. Об этом сообщила главный эпидемиолог области Наталья Тимко на своей странице в фейсбук 26 июня.

"Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого человека, женщины, мамы, бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр Львова - Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус", - написала главный эпидемиолог.

Женщине было 70 лет.

Местное издание "Високий замок" пишет, что коронавирусом заболели почти все сотрудники городского лабораторного центра.

Напомним, Львовская область находится на первом месте в Украине по количеству инфицированных и летальных случаев.

По состоянию на 27 июня зарегистрировано 131 смерть вследствие COVID-19 и 5004 заразившихся.