В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 948 человек

По состоянию на 27 июня в Украине коронавирус обнаружили у 948 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 42 065. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека (всего 1 110), выздоровели 402 пациента (всего 18 701).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (168) и Киеве (140). Далее следуют Ровенская (111) и Закарпатская (93) области.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1811 (+23)

Волынская область - 2161 (+65)

Днепропетровская область - 1087 (+6)

Донецкая область - 415 (+3)

Житомирская область - 1371 (+5)

Закарпатская область - 2640 (+93)

Запорожская область - 565 (+4)

Ивано-Франковская область - 2253 (+36)

Кировоградская область - 642 (+2)

м. Киев - 4866 (+140)

Киевская область - 2469 (50)

Львовская область - 5004 (+168)

Луганская область - 76 (0)

Николаевская область - 392 (8)

Одесская область - 1567 (+38)

Полтавская область - 309 (+5)

Ровенская область - 3475 (+111)

Сумская область - 287 (+3)

Тернопольская область - 1876 (19)

Харьковская область - 2046 (+53)

Херсонская область - 191 (+1)

Хмельницкая область - 777 (+53)

Черновицкая область - 4631 (+49)

Черкасская область - 635 (8)

Черниговская область - 519 (+5).

Напомним, в Украине два дня подряд фиксировали антирекорд по количеству новых инфицированных. 24 июня зарегистрировали 994 новых случая, а 25 июня - 1109, что стало наибольшим суточным показателем с начала пандемии.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что при соблюдении карантинных мер, количество больных значительно расти не может. По его словам, в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Поэтому, министр сделал вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.