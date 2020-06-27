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В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 948 человек

На первом месте по количеству инфицированных продолжает оставаться Львовская область.

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 948 человек
Опорна по ковід 8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова

По состоянию на 27 июня в Украине коронавирус обнаружили у 948 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 42 065. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека (всего 1 110), выздоровели 402 пациента (всего 18 701).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (168) и Киеве (140). Далее следуют Ровенская (111) и Закарпатская (93) области.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 1811 (+23)
  • Волынская область - 2161 (+65)
  • Днепропетровская область - 1087 (+6)
  • Донецкая область - 415 (+3)
  • Житомирская область - 1371 (+5)
  • Закарпатская область - 2640 (+93)
  • Запорожская область - 565 (+4)
  • Ивано-Франковская область - 2253 (+36)
  • Кировоградская область - 642 (+2)
  • м. Киев - 4866 (+140)
  • Киевская область - 2469 (50)
  • Львовская область - 5004 (+168)
  • Луганская область - 76 (0)
  • Николаевская область - 392 (8)
  • Одесская область - 1567 (+38)
  • Полтавская область - 309 (+5)
  • Ровенская область - 3475 (+111)
  • Сумская область - 287 (+3)
  • Тернопольская область - 1876 (19)
  • Харьковская область - 2046 (+53)
  • Херсонская область - 191 (+1)
  • Хмельницкая область - 777 (+53)
  • Черновицкая область - 4631 (+49)
  • Черкасская область - 635 (8)
  • Черниговская область - 519 (+5).

Напомним, в Украине два дня подряд фиксировали антирекорд по количеству новых инфицированных. 24 июня зарегистрировали 994 новых случая, а 25 июня - 1109, что стало наибольшим суточным показателем с начала пандемии.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что при соблюдении карантинных мер, количество больных значительно расти не может. По его словам, в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Поэтому, министр сделал вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.

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