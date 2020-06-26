На киевском рынке "Троещина" нашли коронавирус

На вещевом рынке "Троещина" в Киеве нашли коронавирус.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в пятницу.

"Хочу сообщить, что вспышка коронавиурса выявлена на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили болезнь у пять сотрудников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможность дальнейшей работы рынка. Это не шутки", - сказал Кличко.

В целом за 25 июня в Киеве подтвердили рекордное количество новых случаев COVID-19 - заразились 115 человек, в том числе 9 медиков и 8 детей.

Из них госпитализировали 25 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Напомним, что Киев занимает второе место по количеству случаев COVID-19 в Украине. С начала эпидемии в столице выявили 4726 заболевших. Больше только во Львовской области - 4836.