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На киевском рынке "Троещина" нашли коронавирус

Столичные власти думают, закрывать ли базар на карантин.

На киевском рынке "Троещина" нашли коронавирус
Фото: kyivmaps.com

На вещевом рынке "Троещина" в Киеве нашли коронавирус.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в пятницу.

"Хочу сообщить, что вспышка коронавиурса выявлена на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили болезнь у пять сотрудников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможность дальнейшей работы рынка. Это не шутки", - сказал Кличко.

В целом за 25 июня в Киеве подтвердили рекордное количество новых случаев COVID-19 - заразились 115 человек, в том числе 9 медиков и 8 детей.

Из них госпитализировали 25 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Напомним, что Киев занимает второе место по количеству случаев COVID-19 в Украине. С начала эпидемии в столице выявили 4726 заболевших. Больше только во Львовской области - 4836.

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