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В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области коронавирусом заразились 76 человек

Это большинство людей, которые находятся на лечении.

В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области коронавирусом заразились 76 человек
Фото: adm-km.gov.ua

Медики выявили большую вспышку коронавируса в Кривчицком психоневрологическом интернате, который находится в Дунаевецком районе Хмельницкой области. Там инфицированы 76 человек, говорится на сайте Хмельницкой ОГА.

Госпитализация пока что потребовалась только пяти заболевшим, их забрали в областную инфекционную больницу.

Устанавливаются причины столь крупной вспышки.

Издание "Подолье News" пишет, что из 90 сотрудников интерната сейчас работают только 26.

"Как руководитель специфического заведения старался максимально придерживаться всех карантинных норм. Но пандемия не заставила себя ждать, и на сегодня имеем на территории 76 подтвержденных случаев на COVID-2019 Это большинство людей, которые находятся здесь. Дальше делаем тестирование. Состояние больных на данный момент удовлетворительное. Нет никаких карантинных нарушений. Находимся на обсервации. Есть проблемы по персоналу, они не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто покидают рабочее место. Нас осталось только 26 человек, которые согласны работать и двигаться дальше. Завтра ожидаем еще 120 результатов тестов", - сообщил в фейсбуке директор интерната Юрий Шубарский.

Напомним, что из-за этой вспышки количество заболевших в Хмельницкой области за последние сутки подскочило с 645 до 724.

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