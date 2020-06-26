К сдаче ВНО из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ не допустили 30 детей

Еще 53 ребенка просто опоздали или забыли документы.

К первой сессии внешнего независимого оценивания по математике не были допущены 83 ребенка, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, передает "Громадське радіо".

По информации министерства, в пункты тестирования не удалось довезти одного ребенка в город Рогатин и шестерых детей в Верховинском районе. Дети в пострадавших от наводнения Черновицкой, Закарпатской, Львовской и других областей, добрались до пунктов тестирования.

"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные (53 ребенка) просто опоздали или забыли документы", - рассказала Мандзий.

Напомним, 25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники сдавали математику. Сообщалось, что в ВНО по математике приняли участие более 152 тысяч человек.

89% абитуриентов из оккупированных районов Донецкой области не смогли попасть на ВНО.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.