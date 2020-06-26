Грузия продлила запрет на авиаперелеты из Украины до августа

Все международные плановые рейсы в/из Грузии ограничены, кроме специальных и грузовых.

Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что ограничение на осуществление международных регулярных воздушных перевозок, в том числе из Украины, было продлено до 31 июля.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают "Українськi Новини".

Согласно ему, данное NOTAM (уведомление для летчиков) об ограничениях по предотвращению распространения коронавируса действует с 25 июня и будет продлено до 31 июля.

Так, все международные плановые рейсы в/из Грузии ограничены, при этом ограничения не применяются к грузовым рейсам, рейсам правительства, аварийным ситуациям, поисковым и спасательным операциям.

Напомним, Грузия планировала открыть границы для украинских туристов с 1 июля. Сообщалось, что авиакомпания SkyUp намерена возобновить полеты в Грузию и Албанию с 1 июля.

С 17 марта Украина прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.