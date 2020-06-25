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Россия пытается дискредитировать Украину в Португалии, - МИД

В течение последних дней произошла очередная попытка распространения антиукраинской пропаганды в СМИ.

Россия пытается дискредитировать Украину в Португалии, - МИД

Украинско-португальские отношения остаются крепкими и доверительными, несмотря на попытки маргинальных сторонников Кремля дискредитировать Украину и подорвать её дружественные отношения с другими странами.

Об этом пресс-секретарь МИДа Екатерина Зеленко, передает "Укринформ".

Она отметила, что в течение последних дней в Португалии произошла очередная попытка распространения антиукраинской пропаганды.

"Подобные специальные информационные операции имеют целью не только дискредитацию Украины как государства, но и ее дружественных отношений с другими государствами", - сказала Зеленко.

Она подчеркнула, что на появление российских информационных вбросов мгновенно отреагировало посольство Украины в Португалии как в прессе, так и в соцсетях. Кроме того, в поддержку Украины также выступили известные португальские журналисты и политические обозреватели, представители украинской общины, которые осудили подобные публикации как очередное проявление российской пропаганды.

"Позиция Лиссабона в поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также европейского и евроатлантического курса Украинского государства остается непоколебимой", - подчеркнула Зеленко.

21 июня в одной из самых популярных португальских газет Público вышли сразу три статьи, в которых Украина названа "колыбелью мирового современного нацизма" и "тренировочной площадкой для неонацистов со всего мира". А 23 июня публикации повторились.

Посол Украины в Португалии Инна Огнивец выразила возмущение представлением ложной информации в одной из самых тиражных газет.

Напомним, в 2015 году Россия предложила Бразилии сменить Украину в сотрудничестве и заявила, что наша страна "утратила свои технологии". Таким образом РФ фактически вынудила Бразилию отказаться от строительства космодрома с Украиной.

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