Европа должна более серьезно относиться к угрозам со стороны России, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в то время как США рассматривают Россию как серьезную угрозу, ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью.

Об этом он заявил, выступая в организованном Германским фондом Маршалла (GMF) веб-мероприятии "Брюссельский форум", передает "Голос Америки".

Поэтому, подчеркнул Помпео, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.

Комментируя предполагаемый вывод военных частей США из Германии, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп, Помпео отметил, что сегодня меняется сама характеристика угроз, и США хотят пересмотреть стратегическое позиционирование своих военных сил в мире. Госсекретарь также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода "Северный поток-2" идет вразрез с принципами безопасности Европы, которая также должна увеличить свои оборонные расходы.

"Мы считаем Россию серьезной угрозой", - подчеркнул Помео, отметив, что, если страны Европы тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США.

"Строительство же «Северного потока-2», который должен будет качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость Федеративной республики от России", - сказал Помпео.

"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать", - добавил Помпео.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать вносить в бюджет НАТО по 2 процента своего ВВП, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Германия за последние годы увеличила расходы на оборону, однако в 2019 году они все еще составляли 1,38% ВВП. В связи с этим президент США постоянно критикует Берлин, обвиняя Германию в недостаточно активном финансовом участии в НАТО. Также Трамп считает, что недостаточно средств в бюджет НАТО вкладывает Дания.

США в 2019 году выделили на оборону, согласно данным НАТО, 730 млрд долларов, то есть около 3,4% своего ВВП.