Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении во взяточничестве прокурору одного из отделов военной прокуратуры Южного региона (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, прокурор через посредников наладил механизм систематического получения взяток от предпринимателей, которые занимаются ввозом автомобилей на территорию Украины. Правоохранители задокументировали факт вымогательства 10 тыс. долларов США и получения 5 тыс. долларов на банковский счет.

Кроме того, следователи задокументировали факт вымогательства и получения этим же прокурором неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от представителя частного предприятия.

Фото: dbr.gov.ua

В административном здании одной из прокуратур, в которой работает подозреваемый, а также по месту жительства подозреваемых провели обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, накануне главу Кировоградской ОГА задержали за вымогательство 1,8 млн гривен взятки.