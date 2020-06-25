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В Украине начали строить дороги из отходов металлургии

В ходе строительства уже использовано почти 30 тыс. куб. м металлургических шлаков.

В Украине начали строить дороги из отходов металлургии
Фото: ukravtodor.gov.ua

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало использовать металлургические шлаки вместо природных каменных материалов (гранитных) для обустройства слоев дорожной одежды.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что уже использовано почти 30 тыс. куб. м металлургических шлаков.

"В целом в 2020 году планируется использовать 482 тысяч кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог. Их используют на строительстве дорог в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Наибольший объем шлаков, 373 тыс. кубометров используют в Днепропетровской области – на строительстве первого украинского хайвея – маршрута Киев - Днепр (дорога Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка)", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров 4 декабря 2019 года принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

В феврале 2020 года Кабинет министров разрешил использовать металлургические шлаки при строительстве дорог.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

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