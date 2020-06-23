Президент зашел в чат, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля.

Президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам по поводу перегруженных фур.

Глава государства зашел в чат дальнбойщиков "ГВК. Весовой контроль" в Вайбере, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля веса. Президент снял видео, в котором назвал их "засранцами".

"И нашел я со своими ребятами такую группу, которая называется ГВК Весовой контроль.Там 17864 человека. Так вот, 864 - это я", - сказал он.

Зеленский обратил внимание на то, что водители пытаются обойти перегрузки, чтобы не оплачивать за это соответствующий штраф.

"Едут разные машины, разные водители ... Перегруженные они едут, у них своя работа. Им все равно, что государство тратит на 1 км дорог, примерно, 1 миллион долларов. Мы решили побороть эту проблему. Договорились с СБУ, с Нацполициею и Госавтоинспекцией. Давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузите, но все равно как-то они объезжают", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion).

За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.

C осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они находятс на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). В четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева.

Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.