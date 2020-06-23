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Порошенко поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и безопасность в Черноморском регионе.

Порошенко поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и безопасность в Черноморском регионе.

"Петр Порошенко выразил благодарность турецкой стороне, прежде всего Президенту Эрдогану, за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Мевлют Чавушоглу отметил определяющий вклад Петра Порошенко как пятого Президента Украины в развитие и укрепление стратегического партнерства между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что во время разговора была отмечена важная роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа, а также обсуждены международные усилия по деоккупации Крымского полуострова. Отмечена историческая важность создания единой поместной Православной Церкви Украины в соответствии с возрастными стремлениями украинского народа.

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